Эмери ударил ногой бутылку с водой и она угодила в фаната Брайтона

Наставник Арсенала тут же принес извинения болельщику.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери во время матча очередного тура чемпионата Англии против Брайтона пнул ногой по бутылке с водой, которая полетела в болельщика команды соперника. Испанец принес фанату свои извинения и пожал ему руку.

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“Я извинился, потому что ударил по бутылке в расстроенных чувствах из-за одного из моментов на последних минутах поединка. Это был не сильный удар, но бутылка попала в фаната. Я сразу принес свои извинения.

Я хотел контролировать ход игры и позиции игроков на поле, но мы не смогли во втором тайме реализовать наши идеи“, - приводит слова Эмери Sky Sports.

Отметим, что матч Брайтон - Арсенал завершился со счетом 1:1. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка:

Брайтон энд Хоув - Арсенал 1:1

Голы: Локадия, 35 - Обамеянг, 7

Брайтон: Райан - Монтойя, Даффи, Балогун, Бернардо - Марч, Стивенс, Преппер, Локадия (Нокар, 86) - Гросс, Мюррей (Андоне, 79)

Арсенал: Лено - Лихтштайнер, Папастатопулос, Косельни (Мэйтленд-Найлз, 70), Колашинац - Торрейра, Джака, Гендузи - Озил (Ивоби, 46) - Ляказетт (Рэмси, 62), Обамеянг

Предупреждения: Монтойя, Мюррей - Колашинац

Ранее сообщалось, что фанат Арсенала кинул на поле бутылку, угодив в игрока Тоттенхэма.