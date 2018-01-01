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Эмери ударил ногой бутылку с водой и она угодила в фаната Брайтона

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Наставник Арсенала тут же принес извинения болельщику.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери во время матча очередного тура чемпионата Англии против Брайтона пнул ногой по бутылке с водой, которая полетела в болельщика команды соперника. Испанец принес фанату свои извинения и пожал ему руку.

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“Я извинился, потому что ударил по бутылке в расстроенных чувствах из-за одного из моментов на последних минутах поединка. Это был не сильный удар, но бутылка попала в фаната. Я сразу принес свои извинения.

Я хотел контролировать ход игры и позиции игроков на поле, но мы не смогли во втором тайме реализовать наши идеи“, - приводит слова Эмери Sky Sports.

Отметим, что матч Брайтон - Арсенал завершился со счетом 1:1. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка:

Брайтон энд Хоув - Арсенал 1:1
Голы: Локадия, 35 - Обамеянг, 7

Брайтон: Райан - Монтойя, Даффи, Балогун, Бернардо - Марч, Стивенс, Преппер, Локадия (Нокар, 86) - Гросс, Мюррей (Андоне, 79)

Арсенал: Лено - Лихтштайнер, Папастатопулос, Косельни (Мэйтленд-Найлз, 70), Колашинац - Торрейра, Джака, Гендузи - Озил (Ивоби, 46) - Ляказетт (Рэмси, 62), Обамеянг

Предупреждения: Монтойя, Мюррей - Колашинац

Ранее сообщалось, что фанат Арсенала кинул на поле бутылку, угодив в игрока Тоттенхэма.

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал, Брайтон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол, инцидент, фанат
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