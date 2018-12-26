Азар вписал свое имя в историю Челси

Бельгиец оформил дубль в матче против Уотфорда.

Лондонский Челси в гостях обыграл Уотфорд со счетом 2:1 в матче 19-го тура АПЛ.

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Счет в этой встрече был открыт в компенсированное время первого тайма благодаря голу полузащитника “синих“ Эдена Азара. Для бельгийца этот мяч стал 100-м в составе Челси во всех турнирах.

Благодаря этому, Азар стал 10-м игроком в истории лондонского клуба, который забил 100 и более мячей за команду во всех турнирах. Стоит сказать, что в матче против Уотфорда Азар забил еще один гол, 101-й за Челси.

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Лидером по числу голов в истории Челси является легендарный Фрэнк Лэмпард. Англичанин выступал в клубе с 2001 по 2014 год, и за это время забил 211 голов в 648 матчах.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал согласовал с Челси трансфер 27-летнего полузащитника Эдена Азара.