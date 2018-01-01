Уотфорд - Челси 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Эден Азар оформил дубль в матче АПЛ.

Эден Азар в матче против Уотфорда Getty Images

Уотфорд на своем поле принимал Челси в матче 19-го тура чемпионата Англии. Лидер лондонского клуба Эден Азар оформил дубль в этой встрече и принес своей команде победу.

Вашему вниманию видео голов матча Уотфорд - Челси:

Уотфорд - Челси 1:2

Голы: Перейра, 45+3 - Азар, 45+1, (пен.), 58.

Уотфорд: Фостер - Фемения, Кэткарт, Кабаселе (Мариаппа, 16), Холебас - Дукуре, Капу, Перейра, Сема (Кина, 67) - Деулофеу (Саксесс, 82), Дини.

Челси: Аррисабалага - Алонсо, Рюдигер, Давид Луиз, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 80) - Педро (Хадсон-Одои, 43; Эмерсон, 85), Азар, Виллиан.

Предупреждения: Фостер.