Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Уотфорд - Челси 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Комментариев: 0
Эден Азар оформил дубль в матче АПЛ.

Эден Азар в матче против Уотфорда
Эден Азар в матче против Уотфорда
Getty Images

Уотфорд на своем поле принимал Челси в матче 19-го тура чемпионата Англии. Лидер лондонского клуба Эден Азар оформил дубль в этой встрече и принес своей команде победу.

Вашему вниманию видео голов матча Уотфорд - Челси:

Уотфорд - Челси 1:2
Голы: Перейра, 45+3 - Азар, 45+1, (пен.), 58.

Уотфорд: Фостер - Фемения, Кэткарт, Кабаселе (Мариаппа, 16), Холебас - Дукуре, Капу, Перейра, Сема (Кина, 67) - Деулофеу (Саксесс, 82), Дини.

Челси: Аррисабалага - Алонсо, Рюдигер, Давид Луиз, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 80) - Педро (Хадсон-Одои, 43; Эмерсон, 85), Азар, Виллиан.

Предупреждения: Фостер. 

Поделись:
Теги: Челси, Уотфорд, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь