Сульшер: Сэйв Де Хеа был ключевым эпизодом, а Погба наконец-то счастлив

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал результативную игру команды.

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии, в котором его команда обыграла Хаддерсфилд (3:1).

"Я пока не до конца осознаю, что руковожу этой командой, но игроки помогли мне быстро освоиться и весь сегодняшний день я был спокоен.

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Сэйв Де Хеа был ключевым эпизодом матча, и это - один из лучших сэйвов, что я видел. Я уже видел мяч в верхнем углу, когда он вытянул свою руку. Поль Погба знает, что может забивать больше. На прошлой неделе он отдал парочку голевых передач. Сейчас он счастлив.

Впереди нас жду два принципиальных матча, и мы подходим к этим играм с уверенностью в себе", - приводит слова Сульшера BBC.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер всего за два матча вписал свое имя в историю клуба.