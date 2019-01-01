Почеттино: Реально на чемпионство претендуют Ливерпуль и Манчестер Сити

Наставник Тоттенхэма подвел итоги 19-го тура АПЛ.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные разгромили Борнмут со счетом 5:0.

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"У нас хорошая позиция в турнирной таблице, но реальные претенденты на чемпионство – Ливерпуль и Манчестер Сити. Мы выигрываем лишь одно очко у действующих чемпионов, а Ливерпуль проводит потрясающий сезон и лидирует в АПЛ.

Позади только половина сезона и все зависит от нас. Нужно продолжать в том же духе, и тогда в конце сезона мы, вероятно, сможем говорить о титулах", - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, Ливерпуль разгромил Ньюкасл со счетом 4:0, а Манчестер Сити потерпел поражение от Лестера. Таким образом, Тоттенхэм сумел вырваться на вторую строчку в турнирной таблице.