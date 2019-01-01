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Гвардиола: Ливерпуль и Тоттенхэм заслуженно лидируют в чемпионате Англии

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Наставник Манчестер Сити прокомментировал сенсационное поражение от Лестера.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча команды против Лестера (1:2).

“Мы хорошо начали, но пропустили, когда соперник впервые добрался до нашей штрафной. Психологически нам не хватает уверенности в подобных ситуациях. Нужно это принять и работать усерднее, добиться положительного результата и вернуть уверенность.

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Через 4 дня у нас опять игра. Сезон очень длинный, и мы продолжаем бороться. Нам не хватило сил, но мы найдем решение. Ливерпуль и Тоттенхэм заслуженно занимают свои места в таблице. Они выигрывают свои матчи, а мы – нет. Отрыв увеличился.

Прошла первая половина сезона, и мы все еще можем стать чемпионами, но наши соперники на данный момент лучше нас. Футбол - потрясающая и непредсказуемая игра. Люди думают, что нам легко побеждать, но это тяжело“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что в прошлом туре “горожане“ также потерпели поражение, уступив на своем поле Кристал Пэлас со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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