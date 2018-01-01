Ливерпуль - Ньюкасл 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные" без проблем разобрались с Ньюкаслом.

Игроки Ливерпуля празднуют забитый гол Getty Images

Ливерпуль на своем поле разгромил Ньюкасл в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Подопечные Юргена Клоппа четыре раза отправили мяч в ворота соперника, не пропустив ни одного гола. Благодаря этой победе Ливерпуля увеличил отрыв в турнирной таблице от второго места, на котором сейчас находится Тоттенхэм, до 6-ти очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Ньюкасл:

Ливерпуль - Ньюкасл 4:0

Голы: Ловрен, 11, Салах, 47 (пен.), Шакири, 79, Фабиньо, 85

Ливерпуль: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 62), Шакири, Мане, Фирмино(Старридж, 69), Салах.

Ньюкасл: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи (Мерфи, 81), Хэйден, Диаме, Кенеди (Лонгстафф, 73), Муто, Хоселу.