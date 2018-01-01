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Ливерпуль - Ньюкасл 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные" без проблем разобрались с Ньюкаслом.

Игроки Ливерпуля празднуют забитый гол
Игроки Ливерпуля празднуют забитый гол
Getty Images

Ливерпуль на своем поле разгромил Ньюкасл в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Подопечные Юргена Клоппа четыре раза отправили мяч в ворота соперника, не пропустив ни одного гола. Благодаря этой победе Ливерпуля увеличил отрыв в турнирной таблице от второго места, на котором сейчас находится Тоттенхэм, до 6-ти очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Ньюкасл:

Ливерпуль - Ньюкасл 4:0
Голы: Ловрен, 11, Салах, 47 (пен.), Шакири, 79, Фабиньо, 85

Ливерпуль: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 62), Шакири, Мане, Фирмино(Старридж, 69), Салах.

Ньюкасл: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи (Мерфи, 81), Хэйден, Диаме, Кенеди (Лонгстафф, 73), Муто, Хоселу.

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Теги: Ливерпуль, Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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