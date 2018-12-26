Сульшер установил рекорд в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед

Норвежский специалист за короткий срок вписал свое имя в историю клуба.

Манчестер Юнайтед в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии одержал уверенную победу над Хаддерсфилдом (3:1).

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Благодаря этой победе главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер установил уникальное достижение. Норвежец стал первым тренером команды, под руководством которого его подопечные забили более 3 голов в первых двух матчах АПЛ.



Оле-Гуннар Сульшер радуется победе команды. Фото: Getty Images

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью, а уже на следующий день назначил Оле-Гуннара Сульшера новым главным тренером команды.

Первый матч под руководством норвежца Манчестер Юнайтед выиграл со счетом 5:1.