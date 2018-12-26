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Сульшер установил рекорд в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед

Комментариев: 2
Норвежский специалист за короткий срок вписал свое имя в историю клуба.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Манчестер Юнайтед в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии одержал уверенную победу над Хаддерсфилдом (3:1).

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Благодаря этой победе главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер установил уникальное достижение. Норвежец стал первым тренером команды, под руководством которого его подопечные забили более 3 голов в первых двух матчах АПЛ.


Оле-Гуннар Сульшер радуется победе команды. Фото: Getty Images

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью, а уже на следующий день назначил Оле-Гуннара Сульшера новым главным тренером команды.

Первый матч под руководством норвежца Манчестер Юнайтед выиграл со счетом 5:1.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, достижение
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.12.2018, 20:41
Оценка:  0
гость
Бред какой-то.
donizete    26.12.2018, 20:09
Оценка:  0
donizete
С такими соперниками МЮ и с Моуриньо в составе победили бы.
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