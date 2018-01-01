Манчестер Сити на выезде потерпел поражение от Лестера в матче АПЛ

"Горожане" не сумели сохранить преимущество в матче.

Лестер на своем поле принимал Манчестер Сити в матче 19-го тура чемпионата Англии.

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Гости первыми открыли счет на 14-й минуте встречи, однако не сумели удержать заданный ритм и упустили победу. В итоге поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Лестера.

Стоит сказать, что на 89-й минуте матча был удален игрок Манчестер Сити Фабиан Делф.

Отметим, что Манчестер Сити опустился на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, а Ливерпуль выиграл матч 19-го тура, увеличив преимущество над “горожанами“ до 6-ти очков.

Лестер – Манчестер Сити 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Олбрайтон, 19, Рикарду Перейра, 81 – Бернарду Силва, 14

Лестер: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Чоудури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди(Окадзаки, 88).

Манчестер Сити: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Данило, Делф, Бернарду Силва(Марез, 83), Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Сильва, 70), Сане, Агуэро.

Предупреждения: Магуайр, Стоунз, Варди, Агуэро

Удаление: Делф (89).