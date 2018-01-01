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Погба вместе с братьями показал яркий танец во время празднования Рождества

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Француз весело провел Рождество.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба провел Рождество вместе со своими братьями Флорентином и Матиасом, а также защитником Эвертона Куртом Зумой и игроком Манчестер Сити Бенжаменом Менди.

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Француз порадовал фанатов своими танцевальными способностями, видео которого опубликовал Get French Football News на своей страничке в Twitter.

“Вот что происходит, когда мы собираемся вместе“, – написал Погба в Stories на своей страничке в Instagram.

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Теги: Поль Погба, Флорентин Погба, Бенджамен Менди, Курт Зума, футбол, вне игры, видео, АПЛ, чемпионат Англии по футболу
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