Погба вместе с братьями показал яркий танец во время празднования Рождества

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба провел Рождество вместе со своими братьями Флорентином и Матиасом, а также защитником Эвертона Куртом Зумой и игроком Манчестер Сити Бенжаменом Менди.

Француз порадовал фанатов своими танцевальными способностями, видео которого опубликовал Get French Football News на своей страничке в Twitter.

“Вот что происходит, когда мы собираемся вместе“, – написал Погба в Stories на своей страничке в Instagram.

The Pogba’s doing Christmas in style today - a very nice touch to welcome Kurt Zouma into their home for it too. pic.twitter.com/d9BBqumF6K