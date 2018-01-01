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Салах заявил Ливерпулю, что покинет команду, если клуб подпишет игрока из Израиля - СМИ

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Мохамед Салах может уйти из английского клуба.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

В сферу интересов Ливерпуля попал израильтянин Мунас Даббур, однако этим недоволен один из лидеров команды - Мохамед Салах.

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Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на израильские СМИ, египтянин пригрозил руководству клуба уходом из команды,если “красные“ решать совершить трансфер израильского футболиста. Причиной являются напряженные политические отношения между Израилем и Египтом.

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Отмечается, что окружение Салаха отрицает эту информацию. Стоит сказать, что во времена выступления за Базель Салах отказался жаль руки игрокам Маккаби Тель-Авив во время матча, уйдя в процессе рукопожатий сменить обувь.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Мохамед Салах попал на обложку журнала GQ.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, слухи
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