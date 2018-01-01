Манчестер Юнайтед сделал крупное предложение Ювентусу по трансферу Дугласа Косты

Англичане готовы заплатить 60 миллионов евро.

Бразильский полузащитник Ювентуса Дуглас Коста может перебраться в Англию.

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По информации AS, Манчестер Юнайтед сделал туринцам предложение о трансфере экс-хавбека Шахтера. Сумма сделки составляет 60 миллионов евро.

Отмечается, что Ювентус не против продать 28-летнего игрока, а также рассматривает вариант с включением Косты в сделку по возвращению Поля Погба.

В текущем сезоне Коста отыграл 16 матчей за Ювентус, отметившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выделит всего 55 миллионов евро на зимние трансферы.