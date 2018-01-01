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Клопп: У всех рождественское настроение, кроме нас

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Немецкий специалист рассказал, почему его клуб не может позволить себе расслабиться.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что его команда думает только о предстоящем матче с Ньюкасл Юнайтед во время Boxing Day. 

“В среду будет очень важный матч. Сейчас каждый находится в рождественском настроении, кроме нас. Мы не можем быть в рождественском настроении в этот день. Все в Англии хотят показать футбол на Boxing Day. Нам нужно эти полтора часа на поле провести с полной самоотдачей. Нам нужна исключительная атмосфера, чтобы обыграть сложного противника“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

После 18 туров “красные“ возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая идущий вторым Манчестер Сити на четыре очка.

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Теги: футбол, АПЛ, Ливерпуль, Юрген Клопп
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Источник: www.skysports.com

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