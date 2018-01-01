Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ширер: Руководство МЮ специально уволило Моуринью перед серией легких матчей

Комментариев: 0
Англичанин призвал не приходить в восторг из-за последней победы "красных".
Алан Ширер
Алан Ширер
Getty Images

Бывший нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал назначение норвежца Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

“МЮ не забивал пять мячей в матче Премьер-лиги с тех самых пор, как команду покинул сэр Алекс Фергюсон. Это, конечно, хороший знак. Но не стоит приходить в излишний восторг из-за победы над командой, которая борется за выживание в АПЛ.

Давайте будем честны: руководство “красных дьяволов“ специально уволило Жозе Моуринью перед серией легких матчей. Они хотели, чтобы у Сульшера было как можно больше шансов показать хороший старт“, - написал Ширер в колонке для The Sun.

Напомним, Манчестер Юнайтед на выезде победил Кардифф - 1:5, впервые с 2013 года забив пять мячей в АПЛ.

Поделись:
Теги: футбол, Алан Ширер, Уле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: thesun.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь