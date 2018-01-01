Ширер: Руководство МЮ специально уволило Моуринью перед серией легких матчей

Англичанин призвал не приходить в восторг из-за последней победы "красных".

Бывший нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал назначение норвежца Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

“МЮ не забивал пять мячей в матче Премьер-лиги с тех самых пор, как команду покинул сэр Алекс Фергюсон. Это, конечно, хороший знак. Но не стоит приходить в излишний восторг из-за победы над командой, которая борется за выживание в АПЛ.

Давайте будем честны: руководство “красных дьяволов“ специально уволило Жозе Моуринью перед серией легких матчей. Они хотели, чтобы у Сульшера было как можно больше шансов показать хороший старт“, - написал Ширер в колонке для The Sun.

Напомним, Манчестер Юнайтед на выезде победил Кардифф - 1:5, впервые с 2013 года забив пять мячей в АПЛ.