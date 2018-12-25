Саутгейт похвалил Стерлинга за борьбу против расизма

Англичанин считает, что Рахим проявил храбрость, когда высказался об этой проблеме.

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт выразил поддержку игроку Манчестер Сити Рахиму Стерлингу, который недавно столкнулся с проявлениями расизма.

"Рахим проявил храбрость, когда высказался о проблеме расизма. В последние месяцы мы видели неприемлемые проявления расизма. Нужно надеяться, что такого в будущем не случится.

Футбол - это отражение общества, в котором расизм, к сожалению, существует. Случается, что люди получают возможность оскорблять игроков на футбольном поле. Нам нужно оставаться сильными, тогда подобного не повторится", - цитирует Саутгейта SkySports.

Напомним, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги болельщики Челси оскорбили Рахима Стерлинга расистскими высказываниями.

Накануне игрок Сити обвинил английские СМИ в разжигании расовой ненависти.