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Саутгейт похвалил Стерлинга за борьбу против расизма

Комментариев: 10
Англичанин считает, что Рахим проявил храбрость, когда высказался об этой проблеме.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт выразил поддержку игроку Манчестер Сити Рахиму Стерлингу, который недавно столкнулся с проявлениями расизма.

"Рахим проявил храбрость, когда высказался о проблеме расизма. В последние месяцы мы видели неприемлемые проявления расизма. Нужно надеяться, что такого в будущем не случится.

Футбол - это отражение общества, в котором расизм, к сожалению, существует. Случается, что люди получают возможность оскорблять игроков на футбольном поле. Нам нужно оставаться сильными, тогда подобного не повторится", - цитирует Саутгейта SkySports.

Напомним, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги болельщики Челси оскорбили Рахима Стерлинга расистскими высказываниями.

Накануне игрок Сити обвинил английские СМИ в разжигании расовой ненависти.

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Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, расизм, Гарет Саутгейт, Англия
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Комментариев (11)
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Катилин    25.12.2018, 18:56
Оценка:  0
Катилин
Молодец, хорошая обезьянка - на тебе бананчик) Оригинал беседы))
гость  (аноним)  25.12.2018, 18:29
Оценка:  +1
гость
Эти черномазые обезьяны что-то очень часто стали злоупотреблять обвинениями в расизме ЧЕМ И ВЫЗЫВАЮТ РАСИЗМ В СВОЙ АДРЕС. Если в белого кинуть банан - хулиганство, если в черного - расизм. Дак вот в если так считать то по отношению к белым это расизм чистой воды.
МСергей    25.12.2018, 18:23
Оценка:  0
МСергей
Резолюция ООН - о запрете героизации нацизма и ликвидации расима. 130 стран - ЗА.
Европейские страны воздержались, Англия в том числе.
Opppppz    25.12.2018, 18:30
Оценка:  0
Opppppz
из них 80 африканских стран
МСергей    25.12.2018, 18:36
Оценка:  0
МСергей
И что это значит?
Opppppz    25.12.2018, 19:20
Оценка:  0
Opppppz
А это значит что они как тараканы прут в страны Европы и Северной Америки. И что бы заткнуть недовольных местных жителей прячутся за обвинениями в расизме. Как мы видим на примере этого ушлепка. Много негров едет в Камбоджу, Бутан, Афганистан ... ?
Opppppz    25.12.2018, 19:22
Оценка:  0
Opppppz
Если негр назовет белого сахарком и тот подаст на него в суд, то белого ещё и посадят за расизм. Потому что он подал в суд на черного.
МСергей    25.12.2018, 18:44
Оценка:  0
МСергей
И ещё, не подскажите где возник фашизм?
Катилин    25.12.2018, 19:12
Оценка:  0
Катилин
В школу надо ходить. Фашизм, инквизицию, рабство и нацизм породила Европа. Она ничего хорошего не создавала никогда, ибо
Катилин    25.12.2018, 19:13
Оценка:  -1
Катилин
Испокон веков гнилые
Opppppz    25.12.2018, 19:29
Оценка:  0
Opppppz
Ты больной? Рабство придумали по всему миру. Начиная из первых цивилизаций которые (судя по тому бреду который ты написал) пошли не из Европы.
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