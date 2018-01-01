Сарри: Сейчас в Челси слишком много игроков

Итальянский специалист считает, что ему сложно добиться баланса в полузащите из-за этого.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри заявил, что считает состав лондонского клуба слегка раздутым.

"Я считаю, что на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество.

У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите", — приводит слова Сарри официальный сайт Челси.

Напомним, Челси занимает четвертое место после 18 туров чемпионата Англии, набрав 37 очков. Клуб отстает от лидирующего Ливерпуля на 11 баллов.

В крайнем матче английской Премьер-лиги Челси дома сенсационно проиграл Лестеру со счетом 0:1.

Ранее Сарри заявил, что хочет пригласить в команду психолога.