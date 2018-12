Мхитарян сломал правую ногу и выбыл из игры минимум на полтора месяца

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян сломал правую ногу.

Как сообщает пресс-служба “канониров“, у экс-хавбека Шахтера перелом плюсневой кости. На восстановление армянину потребуется как минимум 6 недель.

Отметим, что в текущем сезоне Мхитарян отыграл 14 матчей в АПЛ, забив 4 гола. Также хавбек сыграл по 3 матча в Лиге Европы и Кубке Лиги.

