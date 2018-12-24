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Мхитарян сломал правую ногу и выбыл из игры минимум на полтора месяца

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У хавбека перелом плюсневой кости.
Генрих Мхитарян (слева)
Генрих Мхитарян (слева)
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян сломал правую ногу.

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Как сообщает пресс-служба “канониров“, у экс-хавбека Шахтера перелом плюсневой кости. На восстановление армянину потребуется как минимум 6 недель.

Отметим, что в текущем сезоне Мхитарян отыграл 14 матчей в АПЛ, забив 4 гола. Также хавбек сыграл по 3 матча в Лиге Европы и Кубке Лиги.

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян вместе с другими игроками Арсенала угодил в скандал из-за поведения на вечеринке.

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Теги: Генрих Мхитарян, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, травма, перелом
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