Игрок Ливерпуля приступил к тренировкам после 8 месяцев восстановления от травмы

Алекс Окслейд-Чемберлен впервые после травмы ступил на траву.

Алекс Окслейд-Чемберлен на костылях во время восстановления Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен восемь месяцев восстанавливался от серьезной травмы и наконец-то вернулся к тренировкам.

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В конце прошлого сезона футболист повредил связки колена в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Ромы, из-за чего пропустил ЧМ-2018 в России и начало сезона в АПЛ. Теперь англичанин вернулся на поле, о чем с радостью рассказал своим фанатам в Instagram.

“То чувство, когда ты наконец-то ступил на траву впервые за восемь месяцев“, – написал Окслейд-Чемберлен, опубликовав позитивное фото с тренировки.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд перенес операцию после перелома лодыжки, и в киевском клубе рассчитывают, что он вернется в строй в конце января.