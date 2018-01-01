Челси планирует продать нескольких игроков в зимнее трансферное окно
Наставник Челси считает, что в команде слишком много футболистов.
Главный тренер Челси Маурицио Сарри считает, что команде необходимо сократить состав, чтобы добиться баланса в игре.
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"Думаю, что в настоящее время у нас слишком много игроков. В команде 28 футболистов, и я не могу использовать их всех. Считаю, что подходящее количество для нас - 25 игроков.
У нас слишком много атакующих полузащитников, а вот из оборонительных есть только Канте. Из-за этого нам нелегко добиться необходимого баланса в полузащите", – приводит слова Сарри пресс-служба Челси.
Ранее сообщалось, что наставник Челси Маурицио Сарри хочет пригласить в команду психолога для работы с футболистами.
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