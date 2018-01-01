Шоу: Люди могут забыть заслуги Моуринью в МЮ, но он выиграл три трофея

Защитник Манчестер Юнайтед положительно отозвался о бывшем тренере команды.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу высказался по поводу отставки главного тренера команды Жозе Моуринью.

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“Это неприятно, когда в клубе происходят такие большие события. А люди могут быстро забыть, что Моуринью сделал для Манчестер Юнайтед. Он выиграл для клуба три трофея, а это не мало.

К тому же один из титулов мы не выигрывали ранее. Моуринью привел нас к трем победам всего за сезон, нужно помнить об этом и уважать его“, - приводит слова Шоу ESPN.

Манчестер Юнайтед под руководством Моуринью стал обладателем кубка Лиги Европы, Кубка английской футбольной лиги и Суперкубка Англии.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью. На эту новость иронично отреагировал Поль Погба, и клуб его оштрафовал, а Майкл Каррик поставил его на место.

Сообщалось, что Алексис Санчес выиграл крупную сумму денег в пари из-за увольнения тренера, однако сам футболист опровергнул эту информацию.

Отметим, что новым главным тренером “красных дьяволов“ до конца сезона назначили Оле-Гуннара Сульшера, первый матч под руководством которого команда выиграла с разгромным счетом (5:1).