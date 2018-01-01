Игрок Лидса сделал странное действие с пупком партнера по команде

Во время поединка Алиоски сделал непонятное действие.

В матче 23-го тура Чемпионшипа Лидс в результативном матче вырвал победу у бирмингемской Астон Виллы (3:2).

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Помимо множества голов, встреча запомнилась странным эпизодом с участием полузащитника Лидса Эзгана Алиоски. В одном из эпизодов он стоял возле партнера по команде Пабло Эрнандеса и неожиданно то ли поцеловал, то ли укусил, то ли просто дотронулся до пупка одноклубника.

Стоит отметить, что после первого тайма Лидс проигрывал со счетом 2:0, но результативные передачи Эрнандеса помогли команде вырвать победу. Лидс является лидером Чемпионшипа, имея в своем активе 48 очков.

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