Игрок Лидса сделал странное действие с пупком партнера по команде

В матче 23-го тура Чемпионшипа Лидс в результативном матче вырвал победу у бирмингемской Астон Виллы (3:2).

Читай также: Собака выбежала на поле и спасла команду от гола

Помимо множества голов, встреча запомнилась странным эпизодом с участием полузащитника Лидса Эзгана Алиоски. В одном из эпизодов он стоял возле партнера по команде Пабло Эрнандеса и неожиданно то ли поцеловал, то ли укусил, то ли просто дотронулся до пупка одноклубника.

Anyone know what Alioski is doing here!!! #lufc pic.twitter.com/5G0iKl6yoR