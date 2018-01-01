Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вида может перебраться в АПЛ в зимнее трансферное окно

Комментариев: 0
Экс-игрок Динамо может стать игроком Фулхэма.
Домагой Вида
Домагой Вида
instagram.com/besiktas/

Экс-защитник Динамо Домагой Вида, ныне защищающий цвета Бешикташа, в зимнее трансферное окно может перебраться в Англию.

Читай также: Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Фулхэма по версии WhoScored

Как сообщает Fotomac, интерес к футболисту проявляет Фулхэм. В приобретении футболиста лично заинтересован главный тренер команды Клаудио Раньери. Клуб готов сделать предложение уже в январе.

Отмечается, что интерес к Виде также проявляют Монако и Ливерпуль. В текущем сезоне на счету хорвата 15 матчей в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что Домагой Вида может продолжить карьеру в Барселоне.

Поделись:
Теги: Фулхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Домагой Вида, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь