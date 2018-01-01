Вида может перебраться в АПЛ в зимнее трансферное окно
Экс-игрок Динамо может стать игроком Фулхэма.
Экс-защитник Динамо Домагой Вида, ныне защищающий цвета Бешикташа, в зимнее трансферное окно может перебраться в Англию.
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Как сообщает Fotomac, интерес к футболисту проявляет Фулхэм. В приобретении футболиста лично заинтересован главный тренер команды Клаудио Раньери. Клуб готов сделать предложение уже в январе.
Отмечается, что интерес к Виде также проявляют Монако и Ливерпуль. В текущем сезоне на счету хорвата 15 матчей в чемпионате Турции.
Ранее сообщалось, что Домагой Вида может продолжить карьеру в Барселоне.
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