Вида может перебраться в АПЛ в зимнее трансферное окно

Экс-игрок Динамо может стать игроком Фулхэма.

Экс-защитник Динамо Домагой Вида, ныне защищающий цвета Бешикташа, в зимнее трансферное окно может перебраться в Англию.

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Как сообщает Fotomac, интерес к футболисту проявляет Фулхэм. В приобретении футболиста лично заинтересован главный тренер команды Клаудио Раньери. Клуб готов сделать предложение уже в январе.

Отмечается, что интерес к Виде также проявляют Монако и Ливерпуль. В текущем сезоне на счету хорвата 15 матчей в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что Домагой Вида может продолжить карьеру в Барселоне.