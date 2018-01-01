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Невилл - о возможном чемпионстве Ливерпуля: Тогда мне придется переехать в Новую Гвинею

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Гари Невилл считает, что у Ливерпуля есть все шансы стать чемпионом АПЛ в этом сезоне.
Гари Невилл
Гари Невилл
instagram.com/gneville2/

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл прокомментировал тот факт, что в текущем сезоне Ливерпуль может стать чемпионом Англии.

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“Я считаю, что Ливерпуль в этом сезоне может стать чемпионом. И я начинаю этого бояться, ведь тогда мне придется переехать в Папуа-Новую Гвинею или еще куда-нибудь подальше“, - приводит слова Невилла Hitc со ссылкой на эфир Sky Sports.

Отметим, что в последний раз “красные“ были триумфаторами в сезоне-1989/90, до основания современной английской Премьер-лиги.

По итогам 18-ти туров мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. Манчестер Сити идет на втором месте, отставая на 4 балла.

Напомним, команда, которая была лидером турнирной таблицы чемпионата Англии перед Рождеством, в восьми из девяти последних сезонов становилась чемпионом

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Теги: Ливерпуль, Гари Невилл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, чемпионство
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