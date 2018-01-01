Наставник Челси хочет пригласить в команду психолога

Маурицио Сарри считает, что игрокам необходима помощь спортивного психолога.

После первого поражения Челси на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Англии против Лестера (1:0) наставник лондонского клуба Маурицио Сарри планирует пригласить в команду психолога для работы с футболистами.

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"15 лет назад, когда я работал в Италии, у меня уже был опыт работы со спортивным психологом. Но в то время клубы были не готовы к такому. Сейчас мы можем обсудить такое решение. Мы проиграли не из-за нашей физической формы.

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Поймите, Челси отлично отыграл 55 минут встречи, но через 2 минуты после пропущенного гола мы попали в трудную ситуацию, не связанную с нашей физической готовностью", - приводит слова Сарри Mirror.

Отметим, что в следующем туре "синие" на выезде сыграют с Уотфордом. Матч состоится в среду, 26 декабря, в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать полузащитника Сеска Фабрегаса в Милан.