Тоттенхэм разгромил Эвертон

Лондонский клуб обыграл ливерпульский в 18-м туре английской Премьер-лиги.

Подопечным Почеттино удалось отправить целых шесть мячей в ворота соперника, ответа на которые нашлось лишь для двух из голов (6:2).

Эвертон – Тоттенхэм 2:6

Голы: Уолкотт, 21, Сигурдссон, 51 – Сон, 27, 62, Алли, 35, Кейн, 42, 74 Эриксен, 49

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Зума, Динь – Дэвис, Гомеш (Шнайдерлен, 53) – Уолкотт, Сигурдссон (Тосун, 82), Ришарлисон (Бернард, 75) – Калверт-Льюин

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Алдервейрельд, Санчес, Дэвис – Сиссоко (Моура, 83), Уинкс – Эриксен, Алли (Ламела, 46), Сон (Скипп, 79) – Кейн

Предупреждения: Триппьер, Эриксен