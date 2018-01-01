Сульшер: Я даже не мечтал о таком матче

Главный тренер Манчестер Юнайтед поделился впечатлениями от первого матча в новой должности.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою первую победу в качестве наставника команды.

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“Если честно, то я даже не мечтал о таком матче. Я впервые смог нормально поспать, ведь парни помогли мне быстро влиться в команду. Мне понравилось быть в раздевалке. Первые пару дней я переживал о каждой мелочи.

Состав на матч я определил на утро за день до игры. Я специально сделал все заранее, чтобы у меня не возникало сомнений в моем решении. Это отличный старт, и мы насладимся немного победой, но нужно работать дальше.

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Погба - игрок высокого уровня, который делает для команды все возможное. Но то же самое я могу сказать о каждом. Эти два дня я наслаждался работой с Погба и остальной командой, и это ждет меня еще 4-5 месяцев“, – приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, Манчестер Сити выиграл у Кардиффа со счетом 5:1. Смотрите видео голов и обзор матча АПЛ.

Отметим, что “красные дьяволы“ впервые с 2013 года забили 5 голов в матче чемпионата Англии.