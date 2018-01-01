Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Я даже не мечтал о таком матче

Комментариев: 0
Главный тренер Манчестер Юнайтед поделился впечатлениями от первого матча в новой должности.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою первую победу в качестве наставника команды.

Читай также: Санчес приехал на базу МЮ под песню Теперь мы свободны

“Если честно, то я даже не мечтал о таком матче. Я впервые смог нормально поспать, ведь парни помогли мне быстро влиться в команду. Мне понравилось быть в раздевалке. Первые пару дней я переживал о каждой мелочи.

Состав на матч я определил на утро за день до игры. Я специально сделал все заранее, чтобы у меня не возникало сомнений в моем решении. Это отличный старт, и мы насладимся немного победой, но нужно работать дальше.

Читай также: Погба поблагодарил Моуринью за работу в Манчестер Юнайтед

Погба - игрок высокого уровня, который делает для команды все возможное. Но то же самое я могу сказать о каждом. Эти два дня я наслаждался работой с Погба и остальной командой, и это ждет меня еще 4-5 месяцев“, – приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, Манчестер Сити выиграл у Кардиффа со счетом 5:1. Смотрите видео голов и обзор матча АПЛ.

Отметим, что “красные дьяволы“ впервые с 2013 года забили 5 голов в матче чемпионата Англии.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь