Крутое рождественское видео, в котором звезды Ливерпуля развлекают детей

Игроки Ливерпуля повеселились в обществе детей.

Игроки Ливерпуля устроили школьникам сюрприз liverpoolfc.com

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах в компании своих партнеров по команде - Джердана Шакири и Эндрю Робертсона, решили сделать сюрприз школьникам в преддверии Рождества.

Футболисты отправились в одну из местных школ и удивили детей своим появлением, устроив им настоящий праздник. Реакция детей на появление звездных игроков - бесценна.

Игроки весело провели время с детьми и сделали множество ярких фотографий.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Сити в преддверии Рождества посетили детей в больнице.