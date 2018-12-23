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Крутое рождественское видео, в котором звезды Ливерпуля развлекают детей

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Игроки Ливерпуля повеселились в обществе детей.

Игроки Ливерпуля устроили школьникам сюрприз
Игроки Ливерпуля устроили школьникам сюрприз
liverpoolfc.com

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах в компании своих партнеров по команде - Джердана Шакири и Эндрю Робертсона, решили сделать сюрприз школьникам в преддверии Рождества.

Футболисты отправились в одну из местных школ и удивили детей своим появлением, устроив им настоящий праздник. Реакция детей на появление звездных игроков - бесценна.

Игроки весело провели время с детьми и сделали множество ярких фотографий.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Сити в преддверии Рождества посетили детей в больнице.

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Теги: Мохамед Салах, Джердан Шакири, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, видео, Рождество, дети
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Елена    23.12.2018, 12:14
Оценка:  0
Елена
Классно!!!
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