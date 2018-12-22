Погба поблагодарил Моуринью за работу в Манчестер Юнайтед

Француз выразил благодарность экс-тренеру.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба после победы команды над Кардифф Сити (5:1) в 18-м туре чемпионата Англии поблагодарил бывшего тренера Жозе Моуринью за работу.

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"Я знаю, что все ждут, когда я скажу что-то о Моуринью и о нашей победе. Конечно, мы довольны результатом. Мы отлично сыграли, хорошо выступила вся команда, и я знаю, что вы хотите спросить у меня.

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Мы выигрывали с Жозе трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Да, не все было хорошо, но мы побеждали и это делало нас лучше, в том числе и как личностей. Но теперь это в прошлом. Спасибо Моуринью за все", - приводит слова Погба Manchester Evening News.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью.

После этого известия Поль Погба опубликовал ироничный пост, за который клуб его оштрафовал.

Вашему вниманию также материал о том, как Моуринью ссорился с Погба и дошел до увольнения.

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов" до конца сезона назначили Оле-Гуннара Сульшера.