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Санчес приехал на базу МЮ под песню Теперь мы свободны

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Алексис Санчес опубликовал видео, которое передает состояние игроков МЮ.
Санчес приехал на базу МЮ под песню Теперь мы свободны

Чилийский форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в своих соцсетях опубликовал видео своего приезда на тренировочную базу клуба под песню Now We Are Free (Теперь мы свободны) из фильма Гладиатор. 

Похоже, именно такие эмоции испытали игроки Манчестер Юнайтед после увольнения Жозе Моуринью.

Напомним, что на этой неделе "красные дьяволы" объявили об отставке главного тренера Жозе Моуринью.

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Теги: МЮ, Алексис Санчес
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