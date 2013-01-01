Манчестер Юнайтед впервые с 2013 года забил пять голов в матче АПЛ
Последний раз "красные" поражали ворота соперника пять раз во время руководства Фергюсона.
Манчестер Юнайтед разгромил Кардифф Сити (5:1) в рамках 18-ого тура Английской Премьер-лиги.
Манкунианцы не забивали пять мячей в Англии со времен сэра Алекса Фергюсона.
В последнем матче под руководством шотландского специалиста, который состоялся 19 мая 2013 года, “красные дьяволы“ сыграли вничью с Вест Бромвичем (5:5).
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