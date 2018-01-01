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Кардифф — Манчестер Юнайтед 1:5 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Сульшер одержал победу в своем первом матче в качестве тренера МЮ.

 

Уле-Гуннар Сульшер радуется победе своей команды
Уле-Гуннар Сульшер радуется победе своей команды
Getty Images

Манчестер Юнатед разгромил Кардифф в выездном матче 18-ого тура чемпионата Англии.

Таким образом, Уле-Гуннар Сульшер дебютировал во главе “красных дьяволов“ с победы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кардифф - Манчестер Юнайтед:

 

Кардифф — Манчестер Юнайтед 1:5
Голы: Камараса, 38 (с пенальти) — Рашфорд, 3, Эррера, 29, Мартиаль, 41, Лингард, 57 (с пенальти), 90.

Кардифф: Эттеридж — Экуэль, Моррисон, Бамба, Каннингам — Гуннарссон (Роллс, 83) — Хойлетт (Харрис, 74), Камараса, Артер (Зохоре, 61), Мерфи — Патерсон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Джонс, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич (Феллаини, 87), Погба – Лингард, Рэшфорд (Ферд, 80), Мартиаль (Перейра, 87).

Предупреждения: Гуннарссон — Шоу.

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Кардифф, видео обзор, видео голов
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Источник: Футбол 1

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