Кардифф — Манчестер Юнайтед 1:5 Видео голов и обзор матча АПЛ
Сульшер одержал победу в своем первом матче в качестве тренера МЮ.
Манчестер Юнатед разгромил Кардифф в выездном матче 18-ого тура чемпионата Англии.
Таким образом, Уле-Гуннар Сульшер дебютировал во главе “красных дьяволов“ с победы.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кардифф - Манчестер Юнайтед:
Кардифф — Манчестер Юнайтед 1:5
Голы: Камараса, 38 (с пенальти) — Рашфорд, 3, Эррера, 29, Мартиаль, 41, Лингард, 57 (с пенальти), 90.
Кардифф: Эттеридж — Экуэль, Моррисон, Бамба, Каннингам — Гуннарссон (Роллс, 83) — Хойлетт (Харрис, 74), Камараса, Артер (Зохоре, 61), Мерфи — Патерсон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Джонс, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич (Феллаини, 87), Погба – Лингард, Рэшфорд (Ферд, 80), Мартиаль (Перейра, 87).
Предупреждения: Гуннарссон — Шоу.
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