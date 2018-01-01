Челси — Лестер 0:1 Видео гола и обзор матча АПЛ
Лондонцы потеряли очки в домашнем матче.
"Синие" не смогли найти ключ к воротам Каспера Шмейхеля, поэтому Лестеру для победы хватило всего одного гола.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Челси - Лестер:
Челси – Лестер 0:1
Гол: 0:1 – 51 Варди
Лестер: Шмейхель, Магуайр, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Морган, Мэддисон, Чоудури, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Варди.
Запасные: Окадзаки, Уорд, Ихеаначо, Грэй, Эванс, Фукс, Иборра.
Челси: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан, Ковачич, Педро, Канте, Азар, Жоржиньо.
Запасные: Кэйхилл, Дзаппакоста, Жиру, Кабальеро, Лофтус-Чик, Баркли, Фабрегас.
Предупреждения: Ндиди (31), Менди (81)
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