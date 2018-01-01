Арсенал — Бернли 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Арсенал, благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга, обыграл Бернли в рамках 18-ого тура АПЛ.
Таким образом, после поражения от Саутгемптона “канониры“ реабилитировались перед родной публикой.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Бернли:
Арсенал – Бернли 3:1
Голы: 1:0 – 14 Обамеянг, 2:0 – 48 Обамеянг, 2:1 – 63 Барнс, 3:1 – 90 Ивоби
Бернли: Харт, Тэйлор, Ми, Тарковски, Лонг, Бардсли, Хендрик, Корк, Вествуд, Вуд, Барнс.
Запасные: Лоутон, Воукс, Гибсон, Хитон, Койки, Макнил.
Арсенал: Лено, Колашинац, Монреаль, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Озил, Гендузи, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Торрейра, Сака, Рэмзи, Ивоби, Нкетиа, Чех, Лихтштайнер.
Предупреждения: Барнс (36), Папастатопулос (41), Вуд (47), Гендузи (59), Ми (60), Корк (60), Вествуд (90)
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