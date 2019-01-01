Санчес отреагировал на новость о своей ставке на увольнение Моуринью в пари с Рохо

Чилиец отрицает, что делал ставку на отставку тренера.

После отставки Жозе Моуринью популярное британское издание The Sun заявило, что игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл крупную сумму денег, заключив пари.

Чилиец поставил на увольнение наставника, и выиграл у своего партнера по команде 25 тысяч долларов. Однако сам футболист утверждает, что это - ложь.

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“Это ложь! Жозе дал мне шанс играть за лучшую команду в мире, и я могу только его поблагодарить. Наша команда очень сплоченная. Мы - Манчестер Юнайтед. Уважение. С нетерпением жду возможности помочь команде! Удачи вам завтра, семья!“, - написал Санчес на своей странице в Twitter.

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 21 декабря 2018 г.

В текущем сезоне АПЛ Санчес сыграл в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. На данный момент футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес может вернуться в Арсенал.