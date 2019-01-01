Санчес отреагировал на новость о своей ставке на увольнение Моуринью в пари с Рохо
После отставки Жозе Моуринью популярное британское издание The Sun заявило, что игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл крупную сумму денег, заключив пари.
Чилиец поставил на увольнение наставника, и выиграл у своего партнера по команде 25 тысяч долларов. Однако сам футболист утверждает, что это - ложь.
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“Это ложь! Жозе дал мне шанс играть за лучшую команду в мире, и я могу только его поблагодарить. Наша команда очень сплоченная. Мы - Манчестер Юнайтед. Уважение. С нетерпением жду возможности помочь команде! Удачи вам завтра, семья!“, - написал Санчес на своей странице в Twitter.
This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 21 декабря 2018 г.
В текущем сезоне АПЛ Санчес сыграл в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. На данный момент футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Ранее сообщалось, что Алексис Санчес может вернуться в Арсенал.
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