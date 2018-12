Санчес отреагировал на новость о своей ставке на увольнение Моуринью в пари с Рохо

После отставки Жозе Моуринью популярное британское издание The Sun заявило, что игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл крупную сумму денег, заключив пари.

Чилиец поставил на увольнение наставника, и выиграл у своего партнера по команде 25 тысяч долларов. Однако сам футболист утверждает, что это - ложь.

“Это ложь! Жозе дал мне шанс играть за лучшую команду в мире, и я могу только его поблагодарить. Наша команда очень сплоченная. Мы - Манчестер Юнайтед. Уважение. С нетерпением жду возможности помочь команде! Удачи вам завтра, семья!“, - написал Санчес на своей странице в Twitter.

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU