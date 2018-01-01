Легенда МЮ: Футболисты бросили Моуринью под автобус, и им сошло это с рук

Рой Кин считает, что игроки Манчестер Юнайтед некрасиво поступили с экс-тренером команды.

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера “красных дьяволов“.

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“Я считаю, что некоторые игроки МЮ - очень слабые люди, с которыми невозможно работать. Они набирают лишний вес, они не отдают все силы во время тренировок. Этим ребятам должно быть стыдно.

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Я не являюсь поклонником Моуринью, но я не могу молчать об игроках, которые спрятались за спинами агентов и друзей. Это смешно. Говоря фигурально, этим игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером и бросили его под автобус“, - приводит слова Кина BBC.

Ранее сообщалось, что экс-игрок МЮ Майкл Каррик резко отреагировал на радость Поля Погба по поводу отставки Моуринью.