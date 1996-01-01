Сульшер: Я взял тренерский стиль у Фергюсона, но мы разные

Новый наставник Манчестер Юнайтед рассказал о своем отношении к легендарному Алексу Фергюсону.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о легендарном наставнике “красных дьяволов“ сэре Алексе Фергюсоне, под руководством которого он когда-то играл в команде.

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“Я уже 300-400 матчей провел в роли главного тренера, и я уверен в своих силах. Я выигрывал лигу, Кубки, вылетал в дивизион ниже. Все было, и я к этому готов. Моя задача - управлять игроками, штабом, помогать клубу и показать, на что я способен.

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Конечно, лучшим в этом всегда будет Фергюсон. Я взял тренерский стиль у него, ведь он оказал огромное влияние на меня. Но мы - разные. Мне нравится общаться с людьми и я хочу, чтобы они выражали себя. Это делает меня счастливым“, - приводит слова Сульшера пресс-служба МЮ.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон возглавлял Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год. Сульшер защищал цвета клуба под его руководством с 1996 по 2007 год.

Ранее сообщалось, какую сумму Манчестер Юнайтед выделит Оле-Гуннару Сульшеру на трансферы этой зимой.