Каррагер считает, что Почеттино должен возглавить Манчестер Юнайтед

Легенда Ливерпуля считает, что Маурисио Почеттино должен принять предложение, если оно поступит.

Бывший игрок сборной Англии и Ливерпуля Джейми Каррагер уверен, что наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино должен стать у руля Манчестер Юнайтед, если ему поступит такое предложение.

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“Если Манчестер Юнайтед предложит Почеттино должность, то ему нужно согласиться. Да, фанатам Тоттенхэма будет сложно это принять, но “шпоры“ - это не Манчестер Юнайтед.

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Неважно, какой крутой стадион будет у Тоттенхэма, сколько трофеев они могут выиграть в ближайшем будущем. Дело в том, что Тоттенхэм никогда не будет таким же большим клубом, как МЮ и не страшно, что в последнее время команда выступает не лучшим образом.

Работа в Манчестер Юнайтед всегда будет одной из самых желанных в мире для тренера“, - написал Каррагер в своей колонке в издании The Telegraph.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью, и уже на следующий день назначил новым главным тренером Оле-Гуннара Сульшера.

Отмечалось, что “красным дьяволом“ необходимо будет выплатить Тоттенхэму крупную сумму денег, если Маурисио Почеттино летом возглавит манкунианцев.