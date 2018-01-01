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Санчес и Рохо заключали пари на увольнение Моуринью

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Чилиец выиграл крупную сумму денег.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл пари у своего одноклубника Маркоса Рохо. Игроки поспорили на 20 тысяч фунтов стерлингов (около 25 тысяч долларов), что Жозе Моуринью уволят с поста главного тренера команды, сообщает The Sun.

По информации издания, чилиец отправил сообщение в чат игроков манкунианцев в мессенджере Whatsapp.

“Я же тебе говорил! Терпение - это все, что нужно. Рохо, ты должен мне 20 тысяч фунтов“, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Санчес может вернуться в Арсенал.

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Теги: футбол, Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, Арсенал
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Источник: thesun.co.uk

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