Санчес и Рохо заключали пари на увольнение Моуринью

Чилиец выиграл крупную сумму денег.

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выиграл пари у своего одноклубника Маркоса Рохо. Игроки поспорили на 20 тысяч фунтов стерлингов (около 25 тысяч долларов), что Жозе Моуринью уволят с поста главного тренера команды, сообщает The Sun.

По информации издания, чилиец отправил сообщение в чат игроков манкунианцев в мессенджере Whatsapp.

“Я же тебе говорил! Терпение - это все, что нужно. Рохо, ты должен мне 20 тысяч фунтов“, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Санчес может вернуться в Арсенал.