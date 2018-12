Слепой болельщик, ставший известным после матча с Наполи, посетил базу Ливерпуля

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах пригласил на базу Ливерпуля в Мелвуде Майка Кирни - незрячего болельщика, который стал известным после матча финального тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

Тогда, после гола Мохамеда Салаха, который вывел клуб в плей-офф турнира, камеры засняли реакцию Кирни и то, как его двоюродный брат объяснял Майку, как забил Салах.

"Я зарегистрирован как слепой, у меня пигментный ретинит. С возрастом становится все хуже, к счастью, сейчас ситуация более стабильна, хотя и не самая лучшая.

Мой двоюродный брат объяснял мне, кто забил. Честно говоря, для меня это обычный просмотр футбола. Я всегда присоединяюсь к пению и крику и праздную, как и все остальные. Я ходил почти на все домашние игры около пяти или шести лет. Я также побывал на нескольких выездных матчах", - рассказал 26-летний фанат.

Для Кирни и его брата организовали экскурсию. У них была возможность пообщаться с тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом, Мохамедом Салахом и другими футболистами Ливерпуля.

“To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah“ ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK