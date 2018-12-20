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Слепой болельщик, ставший известным после матча с Наполи, посетил базу Ливерпуля

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Для Майка Кирни и его двоюродного брата организовали экскурсию.

 

Майк Кирни на трибунах Энфилда
Майк Кирни на трибунах Энфилда

 

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах пригласил на базу Ливерпуля в Мелвуде Майка Кирни - незрячего болельщика, который стал известным после матча финального тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

Тогда, после гола Мохамеда Салаха, который вывел клуб в плей-офф турнира, камеры засняли реакцию Кирни и то, как его двоюродный брат объяснял Майку, как забил Салах.

"Я зарегистрирован как слепой, у меня пигментный ретинит. С возрастом становится все хуже, к счастью, сейчас ситуация более стабильна, хотя и не самая лучшая.

Мой двоюродный брат объяснял мне, кто забил. Честно говоря, для меня это обычный просмотр футбола. Я всегда присоединяюсь к пению и крику и праздную, как и все остальные. Я ходил почти на все домашние игры около пяти или шести лет. Я также побывал на нескольких выездных матчах", - рассказал 26-летний фанат.

Для Кирни и его брата организовали экскурсию. У них была возможность пообщаться с тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом, Мохамедом Салахом и другими футболистами Ливерпуля.

Египтянин подарил фанату футболку с надписью "Майк, твоя поддержка - это вдохновение".

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Теги: футбол, Ливерпуль, Мохамед Салах
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