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Каррик огненно отреагировал на радость Погба по поводу увольнения Моуринью

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Легенда МЮ поставил на место француза.
Майкл Каррик
Майкл Каррик
BBC

Стали известны новые подробности поведения полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба на тренировке после отставки Жозе Моуринью.

Французский футболист вместе с другими игроками “красных дьяволов“ праздновал уход португальца и сказал: ““Он думал, что сможет сделать из меня дурака и настроить болельщиков против меня. Но он связался не с тем парнем“.

На слова Погба ответил Майкл Каррик, который на тот момент исполнял обязанности тренера. Англичанин напомнил Полю, что клуб важнее любого игрока, и если кто-то об этом забыл или до сих пор не в курсе - может быть продан, сообщает The Sun.

Ранее Погба получил от клуба штраф за ироничный пост об увольнении Моуринью.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Поль Погба, Майкл Каррик
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Источник: thesun.co.uk

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