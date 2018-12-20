Каррик огненно отреагировал на радость Погба по поводу увольнения Моуринью
Легенда МЮ поставил на место француза.
Стали известны новые подробности поведения полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба на тренировке после отставки Жозе Моуринью.
Французский футболист вместе с другими игроками “красных дьяволов“ праздновал уход португальца и сказал: ““Он думал, что сможет сделать из меня дурака и настроить болельщиков против меня. Но он связался не с тем парнем“.
На слова Погба ответил Майкл Каррик, который на тот момент исполнял обязанности тренера. Англичанин напомнил Полю, что клуб важнее любого игрока, и если кто-то об этом забыл или до сих пор не в курсе - может быть продан, сообщает The Sun.
Ранее Погба получил от клуба штраф за ироничный пост об увольнении Моуринью.
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