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Защитник Порту может стать игроком Манчестер Юнайтед

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Эдер Милитао попал в сферу интересов английского клуба.
Эдер Милитао
Эдер Милитао
Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует в зимнее трансферное окно усилить линию обороны.

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По информации The Telegraph, одной из целью “красных дьяволов“ стал защитник Порту Эдер Милитао. Ожидается, что сумма трансфера составит около 40 миллионов фунтов (около 44 миллионов евро).

Милитао стал игроком Порту минувшим летом, перейдя из Сан-Паулу за 4 миллиона евро, и в текущем сезоне сыграл в 10-ти матчах чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер получит около 55 миллионов евро на зимние трансферы.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансферы, Порту
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