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Сульшер ранним утром прибыл на базу Манчестер Юнайтед

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Новый главный тренер команды провел свою первую тренировку.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер уже прибыл в Англию, сообщает The Sun.

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Ранним утром Сульшер был замечен около базы клуба в Каррингтоне.

Он приехал на тренировку задолго до команды, на улице еще было темно.

Напомним, Манчестер Юнайтед во вторник, 18 декабря, отправил в отставку Жозе Моуринью и уже в среду объявил о назначении Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, сколько Сульшер получит в распоряжение средств на зимние трансферы.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, фото, тренировка
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