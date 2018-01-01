Сульшер ранним утром прибыл на базу Манчестер Юнайтед

Новый главный тренер команды провел свою первую тренировку.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер уже прибыл в Англию, сообщает The Sun.

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Ранним утром Сульшер был замечен около базы клуба в Каррингтоне.

Он приехал на тренировку задолго до команды, на улице еще было темно.

Напомним, Манчестер Юнайтед во вторник, 18 декабря, отправил в отставку Жозе Моуринью и уже в среду объявил о назначении Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, сколько Сульшер получит в распоряжение средств на зимние трансферы.