Фанат Арсенала запустил на поле бутылку, которая попала в голову игроку Тоттенхэма

Деле Алли в голову прилетела пластиковая бутылка с водой.

Лондонский Арсенал на своем поле принимал принципиального соперника - Тоттенхэм в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

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Во время второго тайма произошел неприятный инцидент - один из фанатов “канониров“ кинул на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову игроку “шпор“ Деле Алли. К счастью, футболист не получил серьезных повреждений и продолжил игру.

Arsenal fans throw a bottle at Dele Alli, he responds in the most Dele Alli way possible🤣 pic.twitter.com/ysyJjWaPdK — 🎣 (@CAFC123123) 19 декабря 2018 г.

“Инцидент с бутылкой только подсластил мой гол и нашу победу на Эмиретс“, - приводит послематчевый комментарий Алли FourFourTwo.

Напомним, Деле Алли отличился голом в матче против Арсенала и помог команде выйти в полуфинал Кубка лиги.