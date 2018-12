Фанат Арсенала запустил на поле бутылку, которая попала в голову игроку Тоттенхэма

Лондонский Арсенал на своем поле принимал принципиального соперника - Тоттенхэм в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

Во время второго тайма произошел неприятный инцидент - один из фанатов “канониров“ кинул на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову игроку “шпор“ Деле Алли. К счастью, футболист не получил серьезных повреждений и продолжил игру.

Arsenal fans throw a bottle at Dele Alli, he responds in the most Dele Alli way possible🤣 pic.twitter.com/ysyJjWaPdK