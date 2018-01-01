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Фанат Арсенала запустил на поле бутылку, которая попала в голову игроку Тоттенхэма

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Деле Алли в голову прилетела пластиковая бутылка с водой.
Деле Алли
Деле Алли
Getty Images

Лондонский Арсенал на своем поле принимал принципиального соперника - Тоттенхэм в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

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Во время второго тайма произошел неприятный инцидент - один из фанатов “канониров“ кинул на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову игроку “шпор“ Деле Алли. К счастью, футболист не получил серьезных повреждений и продолжил игру.

“Инцидент с бутылкой только подсластил мой гол и нашу победу на Эмиретс“, - приводит послематчевый комментарий Алли FourFourTwo

Напомним, Деле Алли отличился голом в матче против Арсенала и помог команде выйти в полуфинал Кубка лиги.

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Теги: Деле Алли, Тоттенхэм, Арсенал, Кубок английской лиги, футбол, вне игры, инцидент, фанат
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