Тоттенхэм всухую одолел Арсенал и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Шпоры" оказались сильнее соперника.

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги состоялось дерби между Тоттенхмом и Арсеналом.

Читай также: Эмери - об отставке Моуринью: Его уход - плохая новость для других тренеров

"Канониры" на своем поле принимали соперника, однако не сумели ничего ему противопоставить и проиграли со счетом 0:2. Стоит отметить, что Тоттенхэм впервые с ноября 2010 года сумел в гостях выиграть у Арсенала.

Арсенал – Тоттенхэм 0:2

Голы: Сон Хын Мин, 20, Алли, 59

Арсенал: Чех – Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Джака, Монреаль – Торрейра, Гендузи (Нкетиа, 65) – Мхитарян (Косельни, 46), Рэмси, Ивоби (Ляказетт, 59) – Обамеянг

Тоттенхэм: Гассанига – Триппьер, Альдервейрельд, Дэвис, Роуз – Сиссоко, Уинкс – Моура (Кейн, 58), Алли, Эриксен – Сон Хын Мин (Ламела, 79)

Предупреждения: Гендузи, Джака – Алли, Эриксен

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити вышел в 1/2 финала Кубка Лиги благодаря победному пенальти Александра Зинченко. Также в полуфинал прошли Челси и Бертон Альбион из Первой лиги.