Тоттенхэм всухую одолел Арсенал и вышел в полуфинал Кубка лиги
В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги состоялось дерби между Тоттенхмом и Арсеналом.
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"Канониры" на своем поле принимали соперника, однако не сумели ничего ему противопоставить и проиграли со счетом 0:2. Стоит отметить, что Тоттенхэм впервые с ноября 2010 года сумел в гостях выиграть у Арсенала.
Арсенал – Тоттенхэм 0:2
Голы: Сон Хын Мин, 20, Алли, 59
Арсенал: Чех – Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Джака, Монреаль – Торрейра, Гендузи (Нкетиа, 65) – Мхитарян (Косельни, 46), Рэмси, Ивоби (Ляказетт, 59) – Обамеянг
Тоттенхэм: Гассанига – Триппьер, Альдервейрельд, Дэвис, Роуз – Сиссоко, Уинкс – Моура (Кейн, 58), Алли, Эриксен – Сон Хын Мин (Ламела, 79)
Предупреждения: Гендузи, Джака – Алли, Эриксен
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити вышел в 1/2 финала Кубка Лиги благодаря победному пенальти Александра Зинченко. Также в полуфинал прошли Челси и Бертон Альбион из Первой лиги.
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