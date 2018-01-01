Стало известно, сколько МЮ выделит Сульшеру денег на зимние трансферы

Манчестер Юнайтед готовится к зимнему трансферному окну.

Манчестер Юнайтед готово немного потратиться на трансферном рынке в январе.

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По информации Mirror, новый главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер получит на трансферы 64 миллиона долларов. Отмечается, что основные цели “красных дьяволов“ - центральный защитник и правый полузащитник.

Издание сообщает, что манкунианцы попытаются приобрести Тоби Алдервейрелда (Тоттенхэм) и Дугласа Косту (Ювентус).

Напомним, после отставки Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед назначил Оле-Гуннара Сульшера новым главным тренером команды.

Сообщалось, сколько “красные дьяволы“ заплатили норвежскому клубу за переход Сульшера.