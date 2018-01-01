Акции Манчестер Юнайтед выросли после отставки Моуринью

Увольнение португальца положительно сказалось на стоимости акций английского клуба.

Во вторник, 18 декабря, Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

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Как сообщает The Independent, эта новость положительно сказалась на стоимости акций клуба. Цена одной акции выросла с 17,3 долларов до 18,39 доллара. Рост стоимости акций составил 6%.

Отметим, что максимальная стоимость акций МЮ была зафиксирована в августе - 27,2 доллара за штуку.

Напомним, что с августа 2018 года Манчестер Юнайтед потеряли в цене более 300 миллионов долларов.