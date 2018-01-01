Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед летом - AS

Француз раздумывает над вариантом поработать в АПЛ.

Руководство Манчестер Юнайтед предложило экс-тренеру Реала Зинедину Зидану возглавить команду по окончании сезона.

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По информации AS, француз раздумывает над этим вариантом. Близкие к наставнику люди рассказали, что Зидан ищет новый вызов в карьере и мечтает поработать в АПЛ, поэтому может принять предложение "красных дьяволов".

Напомним, Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринью. До конца сезона у руля "красных дьяволов" будет Оле-Гуннар Сульшер.