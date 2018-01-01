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Моуринью: У меня есть будущее без Манчестер Юнайтед

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Экс-тренер "красных дьяволов" отказался называть причины увольнения.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Во вторник, 18 декабря, Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью. Португалец впервые после этого поговорил с журналистами, но отказался критиковать клуб за расторжение контракта.

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"Я не меняюсь, поэтому сейчас поступлю также, как после ухода из Челси. Я не буду говорить ни о чем, что произошло в клубе, но у меня осталось много хороших воспоминаний. Мы могли бы обо всем этом поговорить, но я не такой. Все закончилось.

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У Манчестер Юнайтед есть будущее без меня, а у меня есть будущее без Манчестер Юнайтед. Зачем мне делиться своими чувствами? Все кончено. И говорить о том, кто виноват, я не собираюсь. Манчестер Юнайтед в прошлом, и пока я хочу жить так, как живу сейчас", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Отметим, что за досрочное расторжение контракта "красным дьяволам" придется заплатить Моуринью 27 миллионов евро.

Напомним, что до конца сезона у руля Манчестер Юнайтед будет Оле-Гуннар Сульшер.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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