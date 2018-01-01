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Погба получил штраф от МЮ за ироничный пост об увольнении Моуринью

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Руководство клуба решило наказать Поля Погба.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Манчестер Юнайтед решил наказать полузащитника команды Поля Погба за ироничную публикацию, которую футболист сделал после известия об увольнении главного тренера Жозе Моуринью.

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Как сообщает Daily Mail, публикация была частью запланированной рекламной кампании француза и Adidas, однако Погба выбрал неудачное время для поста. Полузащитник был вынужден удалить фото через 10 минут после публикации, но скрин уже разлетелся по Сети.

За это клуб принял решение оштрафовать Погба, однако сумма штрафа не называется.

Напомним, что в качестве исполняющего обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед был назначен экс-игрок клуба Оле-Гуннар Сульшер, за которого “красным дьяволом“ пришлось заплатить норвежскому клубу Мольде.

Отметим, что Жозе Моуринью сказал журналистам: “Пока, ребята“, покидая Манчестер,

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, штраф, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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