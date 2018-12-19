Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью отказался общаться с журналистами после увольнения из МЮ

Комментариев: 1
Экс-тренер "красных дьяволов" попросил оставить его в покое.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский специалист Жозе Моуринью не захотел комментировать свое увольнение из Манчестер Юнайтед.

Читай также: Моуринью может вернуться в Реал - The Independent

"Я могу выйти на прогулку или нет? Я не хочу ничего говорить по поводу ухода из Манчестер Юнайтед, вы же меня знаете. Мне нечего вам сказать. Если хотите со мной прогуляться, я не против, давайте дойдем до Баттерси, никаких проблем", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, во вторник, 18 декабря, Манчестер Юнайтед официально объявил об отставке Жозе Моуринью. Португалец получит 27 миллионов евро в качестве компенсации.

Отметим, что покидая город, Моуринью отказался общаться с журналистами, сказав им лишь: "Пока, ребята".

Вашему вниманию также материал о том, как Особенный пришел к увольнению.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Также сообщалось, сколько МЮ заплатит норвежскому клубу за переход Сульшера.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Sirko_1111    19.12.2018, 18:03
Оценка:  0
Sirko_1111
Наконец - то. Зазнайка и рвач. Бабки бешенные получал ни за что.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь