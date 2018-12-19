Моуринью отказался общаться с журналистами после увольнения из МЮ

Экс-тренер "красных дьяволов" попросил оставить его в покое.

Португальский специалист Жозе Моуринью не захотел комментировать свое увольнение из Манчестер Юнайтед.

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"Я могу выйти на прогулку или нет? Я не хочу ничего говорить по поводу ухода из Манчестер Юнайтед, вы же меня знаете. Мне нечего вам сказать. Если хотите со мной прогуляться, я не против, давайте дойдем до Баттерси, никаких проблем", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, во вторник, 18 декабря, Манчестер Юнайтед официально объявил об отставке Жозе Моуринью. Португалец получит 27 миллионов евро в качестве компенсации.

Отметим, что покидая город, Моуринью отказался общаться с журналистами, сказав им лишь: "Пока, ребята".

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Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Также сообщалось, сколько МЮ заплатит норвежскому клубу за переход Сульшера.